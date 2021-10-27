بلاعبيه البدلاء .. ليفربول يتاهل للدور ربع نهائي لكاس الرابطة الانكليزية

2021/10/27 | 23:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بلغ ليفربول الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوزه على مضيفه بريستون 2-0 مساء الأربعاء، ضمن الدور ثمن النهائي.وأحرز الياباني تاكومي مينامينو (62) وديفوك أوريجي (85) هدفي ليفربول.واعتمد مدرب ليفربول يورجن كلوب، على مجموعة من اللاعبين البدلاء في هذه المباراة، مع إراحة عدد من الأساسيين وعلى رأسهم محمد صلاح وساديو ماني وأليسون بيكر وجوردان هندرسون وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك./انتهى3

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