ادارة الميناء تستغرب تصرفات نفر بتشويه سمعة الجماهير البصرية

2021/10/27 | 23:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ استغربت إدارة نادي الميناء الرياضي الحديث عن استخدام عبارات مسيئة من قبل جماهيرها الذي عرف عنها الانضباط والتحلي بالروح الرياضي.واهابت الادارة بحسب بيان بجماهيرها ضبط النفس و عزل هذا النفر الضال الذي يحاول تشويه سمعة الجماهير البصرية بشكل عام و جماهير الميناء بشكل خاص في محاولة لجر الجماهير لصراعات جانبية الهدف منها التأثير على أصحاب القرار لغرض فرض عقوبات على جماهيرنا التي بتواجدها في المدرجات قد أعاد الروح للفريق.واكدت الادارة نيابة عن جماهيرها التي ساندت المنتخبات الوطنية في البصرة وحتى القوة الجوية في نهائي كاس الاتحاد الأسيوي انه لا يمكن أن يصدر منها ما يعكر صفو العلاقات بين الناديين وجماهيرهما./ انتهى

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