2021/10/28 | 00:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 31oZa8r1z20

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السفير الأمريكي يلقي محاضرة على دارسي دورة الدفاع الوطني الرقم ٢٤) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السفير الأمريكي يلقي محاضرة على دارسي دورة الدفاع الوطني الرقم ٢٤) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).