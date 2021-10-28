العكيلي: مفوضية الانتخابات لا تكترث لغضب الشارع الرافض للنتائج

2021/10/28 | 00:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، صباح العكيلي، اليوم الاربعاء، ان مفوضية الانتخابات لا تكترث لغضب الشارع الرافض للنتائج، مشيرا ان نحن امام مؤامرة دولية ابعدت جهة سياسية لحساب جهة اخرى.وقال العكيلي لبرنامج “حصاد الايام” ان “اغلب المحافظات ترفض نتائج الانتخابات”، مبينا ان “المحتجين اليوم يطالبون بالغاء نتائج الانتخابات لانها مزورة”.واضاف ان […]

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