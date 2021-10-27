بعد استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلات

2021/10/28 | 00:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، نظراءهم في وزارة الدفاع التركية، لمناقشة تداعيات عزل أنقرة من برنامج مقاتلات "أف-35".

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