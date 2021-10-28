القوات الامنية تكشف تفاصيل الهجوم على شمال بغداد

2021/10/28 | 00:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، تفاصيل الهجوم على شمال بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (27 تشرين الاول 2021)، انه "من خلال المتابعة المستمرة، رصدت كاميرات المراقبة على ضفتي نهر دجلة بين منطقة الطارمية والراشدية شمالي بغداد عبورا لارهابيين اثنين".

واضاف، انه "تم نصب كمين لهما من قبل الفرقة الحادية عشرة من الجيش العراقي وفتح النار عليهما ومحاصرتهما، ولوجود نباتات القصب الكثيف تم استدعاء تشكيل من طيران الجيش وتم معالجتهما".

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