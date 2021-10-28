الجيش العراقي يعالج ’إرهابيين اثنين’ بعد محاصرتهما شمالي بغداد (صور)

2021/10/28 | 00:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكنت القوات الأمنية، الأربعاء، من معالجة هدفين إرهابيين، بعد كمين عُد لهما شمالي العاصمة بغداد.

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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 تشرين الأول 2021)، إنه "من خلال المتابعة المستمرة، رصدت كاميرات المراقبة على ضفتي نهر دجلة بين منطقة الطارمية والراشدية شمالي بغداد عبورا لارهابيين اثنين، حيث تم نصب كمين لهما من قبل الفرقة الحادية عشرة من الجيش العراقي وفتح النار عليهما ومحاصرتهما".

وأوضح البيان أنه "ولوجود نباتات القصب الكثيف تم استدعاء تشكيل من طيران الجيش وتم معالجتهما".

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