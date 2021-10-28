هموم العقل العراقي. - مظهر محمد صالح

2021/10/28 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح هموم العقل العراقي.د.مظهر محمد صالحقد يحالفك الحظ وانت تتطلع فجأة على كتاب الدكتور سعد البازعي "هموم العقل" لترى طابعاً فكرياً تنويرياً متقدماً يكتشف فيه قارئه مراثي الحياة في سلاسل الحضارة الغربية دون التواري خلف حجب الانعزال والاستسلام لتدفق المدنية الرقمية .فعندما يلاقي البازعي الافكار والرؤى المتجانسة التي تصدت الى هموم الفكر في ثقافات عالمية مختلفة، فان محور تصديه يرتكز على عقل مفكر ......





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