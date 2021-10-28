قائد عمليات كركوك يعلن صد هجوم لداعش

2021/10/28 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي، يوم الأربعاء، صد هجوم لتنظيم داعش في المحافظة.

وقال الفريجي في بيان صحفي ، إن "قوات الجيش تتمكن من صد هجوم ارهابي في قاطع قوات المشاة 45 وتوقع خسائر كبيرة بالدواعش".

وأضاف أن "أمن المواطن الكركوكي خط أحمر، وجميع الاجهزة الامنية بدون استثناء هي لخدمة اهل كركوك".

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