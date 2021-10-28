وزير الخارجية يستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي للمُساءَلة عن جرائم تنظيم داعش الإرهابيّ

2021/10/28 | 00:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استعرض وزير الخارجية فؤاد حسين مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس فريق التحقيق الدولي للمُساءَلة عن جرائم تنظيم داعش الإرهابيّ (UNITAD) كريستيان ريتشار المهام المناطة بالفريق الدوليّ لدعم الجُهُود المحليّة الراميّة إلى مساءلة تنظيم داعش الإرهابيّ.و أكَّد الوزير خلال استقباله المسؤول الاممي بحسب بيان لوزارة الخارجية , دعم مهمة الفريق الدولي بغية تحقيق الهدف من تشكيله بموجب قرار مجلس الأمن الدوليّ (2379) لسنة 2017، وللوفاء بولايته المُكلف بها استناداً إلى اختصاصات الفريق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة العراق وولايته القضائيّة على الجرائم المُرتكبة في إقليمه ".من جانبه أكَّد كريستيان ريتشار , استمرار الفريق الدوليّ في تكثيف التواصل والتنسيق مع الجهات العراقيَّة المُختصة لتنفيذ برامجه، المُتمثلة في دعم السلطات المحليّة لمساءلة تنظيم داعش الإرهابيّ، وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا المُتطورة في حفظ الأدلة والأرشفة ، مُثمناً في الوقت ذاته الجُهُود المبذولة من قبل الجانب العراقيّ في تسهيل مهام الفريق الدوليّ"./انتهى2

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