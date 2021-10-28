يار الله يبحث مع قائد بعثة (الناتو) في العراق التعاون المشترك وتطوير القدرات التدريبية من خلال تواجد البعثة في البلاد

2021/10/28 | 00:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الفريق مايكل لوليسكارد التعاون المشترك وتطوير القدرات التدريبية من خلال تواجد بعثة الناتو في البلاد.وذكر بيان لوزارة الدفاع , ان يار الله التقى ، مساء اليوم الأربعاء ، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الفريق مايكل لوليسكارد، وعدداً من مستشاري البعثة وبحث معه سبل التعاون المشترك وتطوير القدرات التدريبية من خلال تواجد بعثة الناتو في البلاد"./انتهى2

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