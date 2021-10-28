غوارديولا يفرط بكأس الرابطة بعد 4 مواسم.. وليفربول يعبر بـ

2021/10/28 | 00:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن المسابقة تأتي في المرتبة الثالثة من ناحية الأهمية في إنكلترا، فإنها تحمل مكانة خاصة للمدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي حقق لقبها 4 مرات على التوالي.

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