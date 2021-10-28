2021/10/28 | 00:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدرَ الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم عدداً من القراراتِ المهمةِ التي تخص عملَ اللجان وكذلك التخطيط للمرحلةِ المقبلة للكرةِ العراقيّة.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، قدمَ في الاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء واستمر لعدةِ ساعات، شكره وتقديره لجميع الأعضاء الذين صححوا وضعهم القانونيّ وفقاً للقانون والنظام الأساس للاتحاد، حيث قدّمَ النائب الأول (علي جبار) استقالته من نادي ميسان، و (رحيم لفتة) الاستقالة من نادي النجف، و(خلف جلال) من الاتحاد الفرعي ( ديالى )."وأعرب درجال، بحسب البيان، عن "أمله أن يكتمل العملُ وفق القانون للعضوين المتبقيين". وتابع، ان "الاجتماع صدر القرارات الآتية:١- تشكيل اللجان الرئيسيّة والفرعية الخاصة ببطولةِ غرب آسيا للشباب ( البصرة - أربيل ) للفترة ( ٢٠ - ٣٠ ) / ١١ / ٢٠٢١ . ٢- المصادقة على اختيارِ رؤساء اللجان الآتية : أ - اللجنة الفنية (جون ويتل). ب - لجنة المسابقات (حيدر عوفي).ج- لجنة إدارة المنتخبات (رئيس الاتحاد ). د - لجنة الحكام (نجاح رحم).هـ - اللجنة القانونية ( محمد حيدر ).٣- اختيار يوسف فعل مديراً للمكتبِ الإعلامي. ٤- المصادقة على أسماء أعضاء لجنة الحكام.٥- المصادقة على قرار لجنة المسابقات بعَدّ الجوية فائزاً على نوروز (٣-٠).٦- إعادة قرعة دوري الصالات وتأجيل انطلاقة الدوري.٧- مناقشة أهم الخطوات التي اتخذها الملاكُ الفني للمنتخب الوطني لاختيار التشكيلة النهائيّة التي ستخوض مباراتي التصفيات المقبلتين أمام كل من سوريا وكوريا الجنوبية. ٨- التواصل عبر المخاطبات الرسميّة مع الاتحاد الدولي ( FIFA ) لغرض تثبيت تقرير اللجنة المشتركة من الاتحادين الآسيوي والدولي التي زارت البصرةَ نهاية أيلول الماضي ضمن أجندة اجتماع الاتحاد الدوليّ المقبل تمهيداً لرفع الحظر عن ملاعب العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العراقي لكرة القدم يصدر عدداً من القرارات المهمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العراقي لكرة القدم يصدر عدداً من القرارات المهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).