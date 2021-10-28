البرلمان الإيراني: الديون العراقية بلغت 7 مليارات دولار



البرلمان الإيراني: الديون العراقية بلغت 7 مليارات دولار
2021/10/28 | 00:59 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البرلمان الإيراني: الديون العراقية بلغت 7 مليارات دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/28 | 00:59.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان الإيراني: الديون العراقية بلغت 7 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان الإيراني: الديون العراقية بلغت 7 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).



واصل القراءة على روسيا اليوم


Sponsored Links