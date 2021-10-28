مفهوم الاغتراب - زهير الخويلدي

2021/10/28 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي من الكلمة اللاتينية Alienus ، "الأجنبي" ، مشتق من aliud ، "الغريب".



هذا المصطلح له في الأصل معنى قانوني: الاغتراب هو العطاء أو البيع.



يستخدمه روسو بطريقة متناقضة في البداية لإدانة العبودية ، ثم بشكل إيجابي للدلالة على الوصول ، من خلال التبادل المتبادل للحريات ، إلى مجتمع قانوني قائم على الإرادة العامة.



يأخذ الاغتراب معنى أكثر فلسفية عند هيجل ، الذي يستخدمه لوصف الحركة الديالكتيكية للوعي على أنها " ......





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