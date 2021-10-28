2021/10/28 | 01:10 - المصدر: قناة الفرات
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوت عراقي مع استبرق الربيعي | اختناقات مرورية تشهدها العاصمة بغداد | 2021/10/27) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7eEn4W0ZVdo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوت عراقي مع استبرق الربيعي | اختناقات مرورية تشهدها العاصمة بغداد | 2021/10/27) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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