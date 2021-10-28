2021/10/28 | 01:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kmDAcRv0kas

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: تعزي عوائل الشهداء بفاجعة المقدادية، اصحوا يا سياسيين قبل فوات الآوان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: تعزي عوائل الشهداء بفاجعة المقدادية، اصحوا يا سياسيين قبل فوات الآوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).