برشلونة يعلن إقالة الهولندي رونالد كومان من منصبه

2021/10/28 | 01:30 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادي برشلونة إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق من منصبه، بعد النتائج المخيبة، والتي كان آخرها الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف دون رد، في الجولة الـ11 من الليجا.

وتعد خسارة الاربعاء، الثانية على التوالي لبرشلونة في الليجا عقب السقوط في الكلاسيكو خلال الجولة الماضية، كما أنها الهزيمة الثالثة للبارسا في الليجا هذا الموسم.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية وريال بيتيس أصحاب الصدارة بـ21 نقطة.

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