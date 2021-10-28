صحف الخميس تتابع ملف الطعون بنتائج الانتخابات والحراك لتشكيل الحكومة والخارطة السياسية

2021/10/28 | 01:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثامن والعشرين من تشرين الاول ، ملف الطعون بنتائج الانتخابات ، والحراك لتشكيل الخارطة السياسية والحكومة المقبلة ، ومواضيع وقضايا اخرى سياسية وامنية واقتصادية .وقالت صحيفة / الزمان / :" ما زال ملف الطعون على نتائج الانتخابات يشكل تحديا كبيرا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتيجة استمرار شكوك بعض الاطراف بنزاهة عملية الاقتراع التي جرت مؤخرا وفق اجراءات فنية وصفها المجتمع الدولي بالجيدة".واشارت الصحيفة الى قول مساعد الناطق الاعلامي للمفوضية نبراس ابو سودة :" ان المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية تتم من قبل المحكمة الاتحادية العليا ، التي سترفع اليها حال الانتهاء من حسم الطعون المقدمة".واضافت :" ان الطعون لم تحسم حتى الآن والمفوضية تصدر بياناً بشكل يومي، يوضح عدد الطعون المدروسة " ، مؤكدة :" ان المفوضية ستسلك الطرق القانونية، لمواجهة اتهامات بعض الاطراف".ونقلت / الزمان / عن القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قوله :" ان هدف عقد اجتماعات بشكل متواصل لقوى الاطار التنسيقي، هو اعادة الثقة بالعملية السياسية من خلال تقويض عمليات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات ".واضاف الصيهود :" لا يمكن بناء عملية سياسية على اساس التزوير والتدخل الخارجي، وبقاء الوضع على ما هو عليه والقبول بعمليات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة يعني عدم اجراء انتخابات في المستقبل، فالقوى السياسية وحتى الشعبية لا يمكن ان تشارك في مهزلة ومؤامرة جديدة ضد الشعب".واشارت الصحيفة الى مطالبة تحالف الفتح مفوضية الانتخابات باظهار النتائج الحقيقية للانتخابات البرلمانية.ونقلت بهذا الخصوص قول القيادي في التحالف كاطع الركابي :" اذا كانت المفوضية جادة فعلاً في اظهار النتائج الحقيقية ، فيجب ان تكون هناك نتائج حيادية تجاه جميع الكتل السياسية ومن غير الممكن التمييز فيها".وعن الحراك لتشكيل الحكومة ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" تواصل الكتل السياسية مباحثاتها اليومية للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة، بالتزامن مع ترقب اعلان النتائج النهائية للانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها رسميا".وذكرت بهذا الخصوص :" ان تحالف عزم اكد تحقيق تفاهمات ايجابية جيدة مع تحالف تقدم لتمثيل المكون السني في الدورة الجديدة، تمهيدا للمضي مع التحالفات الفائزة الاخرى لتشكيل الكتلة الاكبر ".واشارت الى قول المرشح الفائز عن تحالف عزم، محمد نوري العبد ربه:" ان تحالفات تشكيل الحكومة الجديدة لم تبدأ رسميا بعد بانتظار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية “.واضاف :" ان الكتل السياسية تتفاوض بينها حول تمثيل مكوناتها حاليا، على اعتبار انه لم يحسم لحد الآن موضوع الكتلة الاكبر ".وعن التقارب بين تحالفي عزم وتقدم لتمثيل المكون السني، اوضح العبد ربه :" ان التحالفين لديهما مشتركات مستقبلية وآنية، وهما قربيان من جميع الاطراف، كما تباحثا في ضمان استحقاقات المكون وحقوق المحافظات والمناطق المحررة ".صحيفة / المشرق / ذكرت ان التيار الصدري حدد موعد البدء بحوارات لتشكيل الخارطة السياسية للحكومة .واشارت الى قول القيادي في التيار الصدري امير الكناني :" ان جميع الخيارات مفتوحة ولاتوجد خطوط حمراء ".واضاف الكناني ، حسب الصحيفة :" ان تشكيل الحكومة سابق لاوانه ، لاننا ننتظر المصادقة على نتائج الانتخابات لمعرفة حجم القوى السياسية النهائي "، مبينا :" ان هناك حوارات وحراكا وتفاهمات مع جميع القوى السياسية دون استثناء ، لكننا ننتظر مصادقة الحكومة الاتحادية على النتائج ، حينها ستكون هناك حوارات جديدة لتشكيل الخارطة السياسية لاربع سنوات قادمة ".وتابع :" ان من يتفق معنا سيكون القريب من الكتلة الصدرية الفائزة بالمركز الاول "، مشيرا الى :" ان الحوارات الحقيقية والجادة في تشكيل الحكومة ستكون من خلال وفود رسمية تشكلها القوى السياسية "./ انتهى

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