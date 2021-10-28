2021/10/28 | 01:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الإسباني، الأربعاء، إقالة مدرب النادي، الهولندي رونالد كومان، بعد سقوط الفريق أمام مضيفه رايو فايكانو، الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا .. برشلونة يقيل مدربه كومان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا .. برشلونة يقيل مدربه كومان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).