برشلونة يقيل مدربه كومان بعد سلسلة من النتائج المخيّبة’

2021/10/28 | 01:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرر نادي برشلونة الإسباني غقالة المدير الفني للفريق رونالد كومان، وذلك على خلفية "النتائج السلبية"، والتي كان آخرها الخسارة في الكلاسيكو أمام الريال قبل أيام، والخسارة من رايو فاليكانو قبل ساعات قليلة.

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