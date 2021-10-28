2021/10/28 | 01:45 - المصدر: قناة الفرات
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: iEtVGyf2i4A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية مع اياد فاضل | حادثة المقدادية .. ارهاب يرتع في مثلثات هشة | 2021/10/27) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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