برشلونة يقيل المدرب كومان

2021/10/28 | 02:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن نادي برشلونة اقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق من منصبه، بعد النتائج المخيبة، التي كان آخرها الخسارة امام رايو فايكانو بهدف دون رد، الاربعاء.وقالت ادارة النادي في بيان رسمي: " تمت اقالة رونالد كومان من منصبه مدربا للفريق الاول الليلة، وان الرئيس خوان لابورتا ابلغه بالقرار بعد الهزيمة امام رايو فايكانو"./ انتهى

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