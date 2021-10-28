بـ'معلومات استخبارية' و'كمين محكم'.. اعتقال متهمين اثنين وضبط كغم من 'الكريستال' في بغداد

2021/10/28 | 20:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الخميس، اعتقال متهمين اثنين، وضبط 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من ضبط كغم واحد من مادة الكريستال المخدرة اثر اعتقال شخصين متلبسين بالجرم المشهود ببغداد".

واضافت، ان "عملية الاعتقال تمت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، حيث قامت قوة من مديرية المعلومات العامة بمعاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد وبتنسيق عال مع قيادة عمليات بغداد فق ١١ ل٤٢، من تنفيذ كمين محكم واعتقال المتهم (ح.



ع.



ش) وكذلك المتهم (ع.



ع.



س) بالجرم المشهود".واشارت الى انه "وتم ضبط كغم واحد من مادة الكريستال ودراجات نارية عدد ٢ كانوا يستقلونها وتستخدم لتوزيع المادة المخدرة، اذ تم التعامل مع المتهمين والمواد المضبوطة وفق السياقات القانونية".ودعت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد "المواطنين للإبلاغ عن جميع الشبهات والجهات والعناصر التي تعبث بالأمن والاستقرار عبر الرقم الساخن ٤٨١، كما تعاهدكم ان تبقى العين الساهرة لحفظ الأمن في ربوع".

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