11 قتيلاً في هجوم انتقامي ضد قرية ردا على اعتداء تبناه داعش في شرق العراق 

2021/10/28 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدا– (أ ف ب) – قتل أحد عشر شخصا الأربعاء في قرية ذات غالبية سنية في شرق العراق، وفق مصدر أمني أشار الى أنه جاء ردا على اعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية على قرية مجاورة ذات غالبية شيعية وأوقع 15 قتيلا، وفق حصيلة نهائية.وأسفر هجوم تبناه تنظيم الدولة الاسلامية وقع ليل […]

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