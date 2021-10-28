المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت  يتراجع ويعلق اجراءات ملاحقة دياب

2021/10/28 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © /ارشيف جوزف عيد بيروت (أ ف ب) – علّق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الخميس جلسة استجواب كانت مقررة للاستماع الى رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، بعدما تبلّغ بمضمون دعوى قضائية تقدّم بها الأخير ضده، وفق ما أفاد مصدر قضائي.وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن بيطار “تبلغ […]

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