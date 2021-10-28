سبعة قتلى على الأقل بين المتظاهرين في السودان منذ الانقلاب  

2021/10/28 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شباب سودانيون يواجهون القوى الأمنية وسط غاز مسيل للدموع في الخرطوم في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2021 © ا ف ب الخرطوم (أ ف ب) – قتل سبعة متظاهرين على الأقل في السودان منذ حصول الانقلاب العسكري الاثنين، وفق ما أعلن مدير الطب الشرعي السوداني هشام فقيري الخميس.وقال فقيري لوكالة فرانس […]

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