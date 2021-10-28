شاهد بالفيديو.. عبدالرحمن المشهداني : لايوجد وقت كاف للحكومة لتقديم موازنة عام 2022



شاهد بالفيديو.. عبدالرحمن المشهداني : لايوجد وقت كاف للحكومة لتقديم موازنة عام 2022
2021/10/28 | 20:06 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: r2yZ-vdvONQ

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