2021/10/28 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، أن عصابات داعش الإرهابية أرادت إثارة فتنة عبر عمليتها الإرهابية التي نفذتها أمس الأول، في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، فيما نفت وجود عمليات عسكرية انتقامية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشتركة تتحدث عن مجزرة المقدادية: محاولات لاثارة الفتنة الطائفية المركز الخبري الوطني.

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