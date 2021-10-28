النفط العراقية: 6.78 مليار دولار إيرادات صادرات الخام في سبتمبر

2021/10/28 | 20:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، إنه تم تصدير 92.42 مليون برميلا من النفط الخام خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2021، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".وأضافت وزارة النفط، في بيان لها، أن إيرادات صادرات …

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