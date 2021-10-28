المركزي العراقي يوعز للمصارف بشمول عمال النظافة بالقروض الميسرة

2021/10/28 | 20:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، المصارف المجازة بمنح قروضاً ميسرة لموظفي العقود (عمال النظافة) المشمولين بالقرار (315) لسنة 2019، ضمن التعليمات الخاصة بمنح القروض الشخصية الميسرة لموظفي الدولة.وأوضح المركزي، في بيان له، أنه سبق أن …

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