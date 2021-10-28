مفوضية بابل تعلن مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني

2021/10/28 | 20:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في بابل، اليوم الخميس، عن مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني، مبيناً، أن نسبة التطابق وصلت الى 100%.وقال مدير المكتب كفاح خضير العامري في بيان، إن “مفوضية الانتخابات باشرت ومنذ ساعات الصباح الأولى بعملية العد والفرز للمحطات الانتخابية البالغ عددها 170 محطة والتي تم النظر بها وفق الاجراءات الفنية وتوفر الأدلة وبتوصية مجلس المفوضين”، مبيناً أنه “تمَّت المباشرة بفتح المحطات بقاعة الشرف في بناية الجندي المجهول ومن خلال كوادر مخصصة للغرض المذكور وبحضور واشراف بعثة الأمم المتحدة وعدد من المراقبين الدوليين والمحليين وبتغطية من وسائل الإعلام المختلفة”.وأضاف، أن “نسبة التطابق وصلت الى […]

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