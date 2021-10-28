2021/10/28 | 20:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن “الكاظمي ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن القومي بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية”.وبحسب البيان “خُصّص الاجتماع لبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة”.وقدم الكاظمي في مستهل الاجتماع، “تعازيه إلى الشعب العراقي ولذوي الشهداء المدنيين الأبرار الذين سقطوا على يد عصابات داعش الإرهابية، سائلاً الباري عزّ وجلّ أن يشملهم برحمته، ويلهم أهليهم الصبر والسلوان”.وعدّ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرارات وتوجيهات خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة الكاظمي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات وتوجيهات خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات وتوجيهات خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).