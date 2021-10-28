النزاهة تضبط مسؤولين في زراعة تكريت بتهمة تنظيم عقود وهمية

2021/10/28 | 20:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، من ضبط مسؤولين في زراعة تكريت؛ على خلفيَّة تهم تنظيم عقود زراعيَّة وهميَّة تسبَّبت بهدر المال العام.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان، أن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين تمكن من ضبط ثلاثة مسؤولين في مُديريَّة زراعة صلاح الدين – زراعة تكريت”، مُوضحةً أنَّ “عمليَّة الضبط تمَّت على خلفيَّة تهم تنظيمهم عقوداً زراعيَّة وهميَّة لأراضٍ لا وجود لها على أرض الواقع”.واضافت أنَّ “تحرّياتها الأوليَّة قادت إلى أن القروض، التي مُنِحَت لأشخاصٍ بضمان أراضٍ لا وجود لها أصلاً على أرض الواقع وتسلُّم قروضٍ زراعيَّةٍ ماليَّةٍ بموجبها وموادّ أخرى ضمن الخطة […]

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