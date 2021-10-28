الصحة تؤشر حالة خطرة تتعلق بالمصابين بسرطان الثدي وتوجه دعوة للمواطنين

2021/10/28 | 20:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأشرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، حالة خطرة تتعلق بالمصابين بسرطان الثدي، فيما أكدت أن السرطان بأنواعه لا يزال ضمن أسباب الوفاة العشرة الرئيسة في العراق.وقال المتحدث باسم الصحة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جهود وزارة الصحة لا تقتصر على جائحة كورونا رغم أنها فيروس مستجد ويشغل العالم، لكنها تستند الى الحقائق العلمية للأمراض غير الانتقالية من ضمنها السرطانات".وأوضح البدر، أن "السرطان بانواعه ما يزال ضمن اسباب الوفاة العشرة الرئيسة في العراق ومن اكثر مسببات الوفاة في البلاد لا سيما سرطان الثدي بالذات والذي يعد النوع الاول للسرطانات لدى الجنسين"، مؤكداً "ضرورة التوعية والتثقيف عن هذا المرض الخطير".وأضاف، أن "هناك حقيقة مؤسفة هي أن أكثر حالات الوفاة واكثر حالات السرطان وبالذات سرطان الثدي، تكتشف وتشخص في مرحلة متأخرة بعد حدوث المرض ربما بأشهر واحيانا تتجاوز الاشهر وهذا الأمر خطير يقلل من قدرتنا على علاج المصاب بهذا المرض كلما تأخر بمراجعة المؤسسة الصحية".ولفت إلى أن "تخصيص شهر تشرين الأول الحالي للتوعية عن سرطان الثدي ليس هو الشهر الوحيد الذي تسلط فيه الوزارة الضوء على خطره وكل الجهود يجب أن تخصص للتوعية عن هذا المرض"، داعياً وسائل الاعلام إلى "التركيز على هذا النوع من السرطانات فضلا عن الطوارئ الصحية الاخرى".وطالب، بتكثيف التوعية والتثقيف عن ضرورة التعلم والتدرب على الفحص الذاتي للسيدات، وكذلك ضرورة مراجعة المراكز المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات العراق".

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