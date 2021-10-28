“طالبان” تفرض شروطا على أصحاب المطاعم والفنادق

2021/10/28 | 20:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حركة “طالبان” جملة من الشروط للمطاعم والفنادق في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

وحث رئيس الإدارة المحلية في الولاية، معزز الدين أحمدي، مديري الفنادق والمطاعم على التعاون مع دائرته.

ونقلت صحيفة “AVA Press” الأفغانية، عن أحمدي أنه يمنع في الفنادق والمطاعم الاختلاط بين الرجال والنساء، والموسيقى، والتدخين، كما يجب التقيد بمواعيد الصلاة.

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