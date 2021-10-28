بالفيديو.. امطار ليلية غزيرة في منطقة عراقية

2021/10/28 | 20:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر مقطع فيديو، الخميس، هطول امطار غزيرة في منطقة بمحافظة صلاح الدين.

وبحسب الفيديو المنشور في الحساب الخاص للمتنبىء الجوي صادق عطية على موقع فيسبوك، اليوم (28 تشرين الاول 2021)، فإن "امطارا غزيرة ليلية تهطل على على منطقة الحويش بين سامراء وتكريت".

وكانت عاصفة شديدة في محافظة صلاح الدين، الخميس، قد تسببت بهطول امطار غزيرة مغطية اغلب الشوارع.

وبحسب تقارير اعلامية، اليوم (28 تشرين الاول 2021)، فإن "المحافظة تشهد عاصفة شديدة هطلت معها الأمطار بغزارة في وقد غطت معها المياه أغلب الشوارع".

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