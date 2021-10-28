حقيقة قطع الطريق الى مهرجان بابل

2021/10/28 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

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خبر كاذب ...تنفي قيادة شرطة بابل صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالنص الآتي ::(( قطع الطريق الى مهرجان بابل ..



والافتتاح اليوم ))

(( لا صحة للخبر المتداول أعلاه ))لذا تدعو الجميع توخي الدقة في نقل المعلومة وإعتماد مصادرها الرسمية .إعلام قيادة شرطة محافظة بابل

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