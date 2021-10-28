تعرف على المبلغ الذي حازه صباح الكناني خلال الاعتقال!

2021/10/28 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وكشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن المبلغ الذي وجد بحوزة رئيس منظمة الاصلاح والتغيير صباح الكناني عند القبض عليه.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إنه "تم العثور على مبلغ 300 الف دولار بحوزة رئيس منظمة الاصلاح والتغيير، صباح الكناني، عند القاء القبض عليه".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بتمكن جهاز الأمن الوطني وفريق العمليات الخاصة والجرائم المهمة في هيئة النزاهة من القبض على رئيس منظمة الاصلاح والتغيير صباح الكناني، بجريمة ابتزاز.

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