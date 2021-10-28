بالعربية والعبرية والإنجليزية.. شمخاني يتحدث عن

2021/10/28 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

نشر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، تغريدات بعدة لغات في "تويتر" عن الهجوم السيبراني المزعوم الذي تسبب في إغلاق محطات الوقود في كافة أنحاء البلاد.

وكتب شمخاني في تغريداته باللغات الفارسية والعربية والإنجليزية والعبرية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي: "على الرغم من فشل الخط الأول لمنظومة الدفاع المدني في إحباط الهجوم الإلكتروني، إلا أن الخط الثاني، من خلال العمل المنسق وفي الوقت المناسب للوكالات التنفيذية والأمنية والإعلامية، أحبط هجوم العدو في هدفه المتمثل بإثارة الفوضى داخل إيران".

وأشار شمخاني إلى أن الإدارة الذكية لأكتوبر 2021 أظهرت تقدمها على نظيرتها في أكتوبر 2019.

وسبق أن أعلنت الحكومة الإيرانية أن الهجوم واسع النطاق استهدف 4300 محطة تزود بالوقود في البلاد، وتمت السيطرة عليه.

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