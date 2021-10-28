وصول الفنانة اللبنانية فيفيان مراد الى بغداد للمشاركة بمهرجان بابل

2021/10/28 | 20:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وصلت الفنانة اللبنانية فيفيان مراد على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية الى مطار بغداد الدولي للمشاركة في مهرجان بابل الدولي ./انتهى9

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