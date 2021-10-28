الداخلية: قرار خروج الجيش من المدن متروك للجهات العليا

2021/10/28 | 20:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ لخصت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إنجازات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية منذ مطلع العام الحالي ولغاية الآن، فيما أكدت أن قرار خروج الجيش من المدن متروك للجهات العليا.وقال رئيس خلية الإعلام الأمني مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، للوكالة الرسمية، إن "القوات الأمنية مستمرة بعملها في الجهد الأمني، وما قامت به عصابات داعش الإرهابية مؤخراً لن يثنيها عن المضي قدما في محاربة داعش وتجفيف كل منابع الارهاب بدعم من الجهد الاستخباري".وأضاف اللواء معن، أن "هناك انجازات كبيرة حققتها وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وخاصة منذ أول يوم من العام الحالي ولغاية الآن، حيث ألقت القبض على 3806 إرهابيين في عموم البلاد، منهم 281 إرهابياً في محافظة ديالى، وضبط 4 عجلات مفخخة، و6 دراجات مفخخة، إضافة إلى 38 حزاماً ناسفاً وأكثر من 929 عبوة ناسفة".ولفت إلى أن "الوكالة نفذت عمليات نوعية استباقية مع ضربات تكتيكية تمكنت خلالها من تحقيق أهدافها"، مشيراً إلى أن "الوكالة تمكنت بتأريخ 24/7/2021، من تدمير مضافات للإرهابيين في قضاء الرطبة، وبتأريخ 21/8/2021، نفذت عملية القاء قبض في قضاء الطارمية وتمكنت من تدمير عدة مضافات، فيما تمكنت في تأريخ 23/8/2021، من قتل ارهابيين اثنين وتدمير 4 مضافات في محافظة صلاح الدين بمنطقة العيث".وتابع: "كما تمكنت القوات الأمنية بتأريخ 20/9/2021، من قتل 10 إرهابيين وتدمير 4 مضافات بإسناد من القوة الجوية وبالتنسيق مع التحالف الدولي عبر جهد معلوماتي في جبال حمرين بمحافظة كركوك"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية تمكنت أيضاً وبتأريخ 23/9/2021، من قتل 15 ارهابياً وتدمير 3 مضافات في حمرين".وأثنى، على "الجهد الكبير للاستخبارات العكسرية وجهازي الامن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي"، مؤكداً "الاستمرار بجهود محاربة الإرهاب والتركيز على الجهد المعلوماتي بشكل أكبر".وحول هجمات الإرهابيين في محافظة ديالى، قال معن، إن "الكثير من الوسائل الاعلامية وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، تضخم المعلومات والأخبار وكأنها تنتظر حصول اعتداءات ارهابية"، منوهاً إلى أنه "قد يكون لدينا شهيد في نقطة ما ولكن هذا لا يعني سقوط المنطقة، فضلاً عن وجود عمليات تعقب وإلقاء قبض على الجناة من خلال الجهد المعلوماتي وتعاون المواطنين".وبخصوص خروج الجيش من المدن، أوضح معن، أن "خروج الجيش من المدن قرار متروك للجهات العليا"، مؤكداً أن "الداخلية قادرة على مسك الأرض ولديها قدرة كبيرة ضمن امكانياتها إضافة إلى جهدها الاستخباري وقدرتها على بسط الامن"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: قرار خروج الجيش من المدن متروك للجهات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: قرار خروج الجيش من المدن متروك للجهات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).