بعد هجمات دامية.. سقوط قذائف هاون في ديالى بالعراق

2021/10/28 | 20:35 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن شهدت محافظة ديالى هجمات متفرقة أدت إلى مقتل العشرات، نقلت قناة السومرية العراقية اليوم الخميس، عن مصدر أمني، أن أربع قذائف هاون سقطت في محافظة ديالى.

وأوضح المصدر أن القذائف الأربع سقطت مساء اليوم خلف قريتي الحروب والعنبكية في المحافظة دون أن تتسبب في سقوط ضحايا.

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كان هجوم لداعش على قرية الرشاد أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 26 آخرين بجروح في حصيلة نهائية.

من جهته، أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي اليوم، أن تحقيقا شاملا فتح حول الهجوم، قائلا بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "سيتم إنزال أشد العقوبات بالمجرمين من داعش".

يشار إلى أن مثل تلك العمليات تعيد إلى أذهان العراقيين ذكريات أليمة لحرب طائفية قتل فيها الآلاف بعد الغزو الأميركي في العام 2003، وسقوط نظام صدام حسين.

وأعلن العراق في أواخر العام 2017، انتصاره على داعش بعد طرد مقاتلي التنظيم من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في العام 2014، فيما قتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في العام 2019.

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