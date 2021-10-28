2021/10/28 | 20:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كأنها تنتظر حصول اعتداءات ارهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: الاعلام يضخم المعلومات وقرار خروج الجيش من المدن متروك لهذه الجهات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: الاعلام يضخم المعلومات وقرار خروج الجيش من المدن متروك لهذه الجهات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).