2021/10/28 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تنشر جداول المناهج المكيفة “المؤلفة حديثا” لمختلف المراحل الدراسية المركز الخبري الوطني.

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