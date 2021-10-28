2021/10/28 | 20:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SoaWphzoP3o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملف قتلة المتظاهرين ملف مهم وسنبقى نطالب بالكشف عنه) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملف قتلة المتظاهرين ملف مهم وسنبقى نطالب بالكشف عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).