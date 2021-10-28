2021/10/28 | 20:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اولا: تكييف مناهج السادس الاعدادي (الفرع الإحيائي) / مدارس المتميزين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تنشر جداول المناهج المكيفة “المؤلفة حديثا” المركز الخبري الوطني.

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