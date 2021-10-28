2021/10/28 | 21:37 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مارك تسوكربرغ: شركة فيسبوك ستغير اسمها إلى ميتا اعتباراً من اليوم الخميس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/28 | 21:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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