الهجرة تعلن البدء بتوزيع منحة المليون دينار لنازحي ديالى

2021/10/28 | 21:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، المباشرة بتوزيع الوجبة الاولى من منحة المليون دينار التي خصصها رئيس الوزراء للعوائل النازحة من قرى (نهر الامام، الميثاق والويسات) في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

ونقلت الهجرة في بيان عن مسؤول قسم المحافظات الوسطى في دائرة شؤون الفروع بالوزارة مهند صالح عبدالرحيم قوله اليوم، (28 تشرين الاول 2021)، إنه "بتوجيه واشراف مباشر من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، قام وفد الوزارة بالمباشرة بتوزيع منحة المليون دينار على العوائل النازحة في محافظة ديالى".

وأوضح عبدالرحيم، ان "عملية التوزيع تسير بشكل انسيابي وستستمر لساعات متأخرة من الليل بغية شمول جميع العوائل النازحة في المحافظة بهذه المنحة"، مشيرا إلى ان "اللجنة المشكلة استطاعت ان تسلم المنحة لـ110 عوائل حتى الآن" .

وأضاف البيان ان "النازحين اعربوا عن شكرهم وامتنانهم لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الهجرة لما قدموه من متابعة لاوضاعهم ومنح مالية، مؤكدين أن ذلك يشكل دعما معنويا قبل ان يكون ماديا".

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