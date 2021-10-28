2021/10/28 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسميا..شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى ميتا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى ميتا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى ميتا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).